MX2 : Jago Geerts, Liam Everts et les frères Coenen rêvent de briller à domicile dans le sable de Lommel

Fort de sa victoire lors deux derniers Grands Prix, Jago Geerts compte bien sur le GP des Flandres à Lommel, 13e rendez-vous du championnat du monde de motocross, pour continuer à refaire son retard sur la tête du classement MX2.

Blessé au poignet fin mai en qualifications pour le GP de France alors qu'il dominait le championnat, le pilote limbourgeois, 23 ans, est désormais 3e avec 491 points pour 496 au Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna). Le pilote Yamaha, vainqueur des deux dernières éditions à Lommel, est surtout à 40 points de l'Italien Andrea Adamo (KTM).

Le rendez-vous dans le sable de Lommel, même entièrement renouvelé cette année, plaît aux Belges et le jeune Bruxellois Lucas Coenen (Husqvarna) rêve d'y décrocher une deuxième victoire en Grand Prix, lui qui a inauguré son palmarès à Sumbawa en Indonésie il y a un mois.

Liam Everts (KTM), 5e du championnat du monde avec 447 points, est dans la même situation et peut aussi ajouter un second succès après sa victoire en Allemagne. Sacha Coenen (KTM) est aussi engagé en MX2.

En MXGP, l'Espagnol Jorge Prado (GasGas), autoritaire leader avec 614 points, voudra enrayer la remontée de Romain Febvre (Kawasaki). Le Français vient de remporter les trois derniers Grands Prix de la saison.

Côté belge, Jeremy Van Horebeek (KTM), sorti de sa retraite mi-juin, aura le plaisir de refouler le circuit limbourgeois. Au contraire de Brent van Doninck (Honda), opéré à la hanche mi-juin à Herentals. Le Néerlandais Jeffrey Herlings, blessé au cou, ne prendra pas le départ.

La course qualificative, qui rapporte des points pour le championnat du monde, se déroule samedi (MX2 à 16h35, MXGP à 17h25) et les deux manches le dimanche (MX2 à 13h15 et 16h10, MXGP à 14h15 et 17h10). La première édition a eu lieu en 1990.