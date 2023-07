Mutualiser et trier les déchets organiques des commerçants pour revaloriser et économiser

Fini les sacs-poubelles de déchets organiques pour certains commerçants bruxellois. À la place, une tournée a été mise en place pour collecter quotidiennement ces détritus. Le but est de revaloriser au possible les déchets, et d’envoyer le reste à Bruxelles Propreté sans devoir acheter des sacs et faire circuler des camions.