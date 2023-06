Mutinerie en Russie : Vladimir Poutine est-il indéboulonnable ?

Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on a une lecture occidentale, oui, Vladimir Poutine est affaibli. Pour plusieurs raisons.

Il a laissé Wagner prendre la ville de Rostov dans le Sud – une ville de la taille de Bruxelles –. Ensuite, Wagner est monté vers Moscou, avec ces images hallucinantes : on a troué la route à la tractopelle pour freiner Wagner, on a amassé des sacs de sables pour bloquer les voies vers Moscou, et l’armée n’a pas pu ou pas voulu stopper cette marche.

Bilan des pertes selon des sources militaires, six hélicoptères et un avion de l’armée russe abattus, une quinzaine de militaires russes tués. Côté Wagner, une trentaine de combattants ont été tués selon Prigojine. C’est loin d’être flatteur pour l’armée russe.