Mutilations génitales féminines : "Un double traumatisme"

Le vendredi 4 février, le GAMS menait une action sur la place de la Monnaie, notamment pour sensibiliser sur l’organe qu’est le clitoris : "On classe trop les femmes ayant subi des mutilations génitales comme des victimes à vie, alors qu’avec un accompagnement, on peut aller mieux. Les femmes peuvent encore avoir droit au plaisir, au désir. On ne peut pas limiter une femme à son statut d’excisée. On souhaitait donc mettre en avant l’organe du clitoris, qui est l’organe du plaisir, parce qu’il est encore peu connu. Je suis sage-femme. À l’époque, on n’apprenait pas que le clitoris faisait environ 10 cm, on apprenait dans les planches anatomiques que c’était le petit bouton qui était à l’extérieur", raconte Fabienne Richard.

Pour l’occasion, elles ont érigé un clitoris gonflable de cinq mètres et organisé un micro-trottoir, une animatrice de l’association elle-même déguisée en clitoris. Une action de sensibilisation positive et importante pour le GAMS pour mettre en lumière les mutilations génitales féminines : "Pour nous, c’est notre combat quotidien. Mais c’est important pour d’avoir une journée internationale pour avoir une lumière sur ce sujet, et d’en faire quelque chose de plus grand public. C’est aussi une manière pour nous d’avoir plus de visibilité, que les femmes elles-mêmes concernées puissent être interpellées sur leur droit à la santé sexuelle, que ça puisse leur donner le courage ou la force de franchir la porte des associations comme le GAMS ou des centres comme CeMaVie qui offrent un accompagnement global", poursuit-elle.