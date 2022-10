Mutation totale et changement de nom pour le Centre culturel d’Ottignies Louvain-la-Neuve

C’est un bâtiment qui ne passe pas inaperçu dans le centre d’Ottignies, à côté de l’hôtel de ville, avec ses murs en béton agrémentés de la fresque signée Claude Rahir.

L’ensemble de la construction va être complément rénové de la toiture aux châssis en passant par la façade afin d’améliorer la performance énergétique du bâtiment.

Changement du nom de l’institution

Le Centre culturel veut changer de nom et pour prendre cette décision, il compte sur la population.

Un choix à opérer pour dépoussiérer l’image de l’institution et rendre le centre culturel plus moderne et plus attractif.

Etienne Struyf (directeur du Centre culturel) : "Dans la culture, de manière générale, vous entendrez beaucoup plus que des personnes vont voir une pièce de théâtre au Wolubilis, aux Chiroux ou à l’Eden".