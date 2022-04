Mustii, véritable showman, accompagne les talents de The Voice Belgique sur "Give me a hand"

Lors de cette spectaculaire soirée de demi-finales, Mustii a fait l’honneur à nos talents de se produire su scène avec eux pour interpréter son dernier single "Give Me A Hand". Son titre très personnel révèle un magnifique message et rend hommage à son oncle atteint de schizophrénie qui s’est donné la mort il y a une dizaine d’années. Au travers de ce titre, il prend la voix de son oncle et s’exprime à sa place. L’album dont est issu son single est purement dédié à son oncle0. Un titre magnifique dont l’artiste belge nous fait l’honneur d’interpréter ce soir aux côtés des talents Valentin (Team Black M), Alec (Team BJ) et Raphael (Team BJ).