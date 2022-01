Mustii sort son nouvel album "It’s Happening Now" en hommage à son oncle, et chante "Give Me A Hand" en live

C’est le premier constat qui ressort en écoutant It’s Happening Now : Mustii explore un genre musical plus tourné vers le rock, avec l’exposition massive de guitares saturées, notamment sur le single Alien.

Pour l’auteur-compositeur-interprète de 31 ans, le sujet de l’album justifiait de telles sonorités. "Il fallait quelque chose d’un peu plus rageux et colérique dedans. Je rends hommage à mon oncle atteint de schizophrénie" explique-t-il, même si tout l’album ne berce pas uniquement dans le rock. "Je voulais vraiment qu’il y ait du relief comme sa vie était pleine de relief. Il fallait qu’on passe par des plages beaucoup plus fragiles et sensibles et d’autres beaucoup plus rageuses. Alien est un extrait mais l’idée n’était pas de faire un encéphalogramme plat. C’est une montagne russe. Ce n’est pas tout le temps électrique, il y a des choses plus organiques et tendues. J’ai travaillé avec Leo Nocta (NDLR : auteur-compositeur-interprète et producteur qui a notamment travaillé avec Delta, Alex Germys ou Loïc Nottet) sur une piste beaucoup plus sensible. C’est un voyage, à l’image de sa vie".