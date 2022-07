Mustii se confie sur l’hommage qu’il a voulu rendre à son oncle dans son dernier album "It’s Happening Now"

Dans Viva Musique, spécial Baudet’Stival, Bruno Tummers a eu l’occasion d’interviewer Mustii, qui revient sur son exigence envers lui-même et sur l’hommage qu’il a voulu rendre à son oncle dans son dernier album It’s happening now.

Dans le documentaire de Tipik Mustii, l’ange de la nuit, on découvre qu’il se met une pression incroyable, qu’il est très exigeant envers lui même. À sa sortie de scène, Mustii nous confie qu’il n’est jamais satisfait de ce qu’il propose sur scène. Dès qu’il y a un problème technique, j’en fais tout un plat et j’ai besoin de la nuit pour relativiser confie l’artiste belge.

Au moment où il est sur scène, il joue sa vie même s’il essaye de le vivre avec distance. Et en même temps il a besoin d’être corps et âme dans le moment pour que le public puisse rentrer dans l’ambiance du concert.

Récemment, Mustii a sorti un nouvel album, It’s happening now, sur le thème du renferment sur soi, le fait d’avoir un pied en dehors du monde. Cet album, au message touchant, est un hommage à son oncle qui souffrait de schizophrénie et avait donc parfois le sentiment d’avoir un pied en dehors du monde ou parfois avait du mal à rentrer en contact avec les autres.

L’histoire de son oncle l’a marqué et l’artiste belge a choisi de rendre hommage à tous les gens qui à un moment de leur vie ont plus de mal à aller vers les autres.

Chaque chanson de l’album est une page du journal intime de son oncle. Dans Skyline, il s’agit d’un aveu de doute, une prise de conscience de la solitude. Mustii s’est inspiré des moments que son oncle vivait souvent, et qui le poussait à fuguer pour trouver un ailleurs un peu fantasmé, mais à chaque fois il était rattrapé par ses démons. C’est cette émotion qu’il a voulu capter, quand on se sent perdu, que l’on cherche à capter un repère, mais qu’il y a trop de parasites mentaux qui nous en empêchent.

It’s happening now, un album fort en émotions à écouter sans tarder.