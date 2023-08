Mustii représentera la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 2024 à Malmö. En Belgique, nous sommes déjà convaincus du talent du chanteur/acteur bruxellois, il est temps maintenant de montrer au reste de l’Europe son talent et sa performance.

Les rumeurs circulaient déjà depuis quelques semaines et voilà donc la belle surprise : Mustii représentera la Belgique au Concours Eurovision de la chanson.

Après deux albums studio, l'artiste belge, qui prépare son grand retour pour l'an prochain, a fourni ce mercredi des précisions sur sa participation au Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra à Malmö en Suède.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule… un nouvel album et une tournée sont attendus pour la même année. Il se produira pour la 4ème fois sur la scène de l’Ancienne Belgique à Bruxelles le samedi 19 octobre 2024. Les tickets pour ce concert seront disponibles dès ce vendredi 1 septembre à 16h via www.fkpscorpio.be et www.mustiimusic.com

AU SUJET DE MUSTII

Thomas Mustin de son vrai nom est auteur, compositeur, chanteur et acteur. Très vite après ses études, il décroche des rôles au théâtre, à la télévision ou sur Netflix (dans la série " La Trêve ") et au cinéma (entre autres dans " Grave ", " Un Petit Boulot ", " L’Echange des Princesses " etc.). En 2017, il obtient un premier rôle en compagnie de Mathilde Seigner dans le téléfilm français " Je Voulais Juste Rentrer Chez Moi ", dans lequel il incarne le tristement célèbre Patrick Dils. En 2019, il est Hamlet au théâtre, sous la direction d’Emmanuel Dekoninck et reçoit également le Magritte du meilleur espoir masculin du cinéma belge.

C’est également très rapidement qu’il se fait remarquer pour ses talents de chanteur sous le pseudonyme de Mustii. Avec deux albums à son actif " 21st Century Boy " et " It's Happening Now ", des tournées couronnées de succès (dont 3 Ancienne Belgique sold out) et le trophée de la révélation de l’année aux D6bels Music Awards, Mustii continue de séduire grâce à une pop et une voix envoûtante, puissante et fragile à la fois.

2024 marquera son retour sur tous les fronts puisqu'il représentera la Belgique au Concours Eurovision de la chanson en Suède, la sortie d'un nouvel album, mais également en TV et enfin sur les écrans de cinéma dans le prochain film de Michiel Blanchart " La nuit se traîne " aux côtés de Romain Duris.