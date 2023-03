Mustii lance un appel à la production de Drag Race Belgique : "On peut aller jusqu’à 4 saisons"

À l’occasion de la demi-finale de Drag Race Belgique cette semaine, Mustii, membre du jury de l’émission, était l’invité du Réveil de Tipik. Il a évoqué son ressenti sur l’émission et ses souhaits pour l’avenir.

Mustii est passionné de drag depuis plusieurs années. Il ne compte plus le nombre de soirées qu’il a passées aux cabarets Mademoiselle et La Boule Rouge (désormais fermé) pour assister aux spectacles. Il connaissait déjà plusieurs performeuses avant même de participer à l’émission. Alors quand on lui a proposé de devenir juré, il a sauté sur l’occasion, même s’il s’était promis de ne jamais devenir animateur télé par peur de devoir endosser un rôle. "J’ai essayé de ne pas trop me mettre la pression, d’y aller avec mes émotions et de les mettre en avant, car c’est avant tout ça le but. On s’appelle juges, mais on est là pour les aider à se mettre en avant", a-t-il clarifié. Bien sûr, les drags doivent respecter plusieurs critères : elles doivent se vendre, faire ressentir de l’authenticité et être flamboyantes, mais il voit les jurés comme une aide pour parvenir à ça.

À présent, Mustii est content d’avoir accepté de faire partie de l’émission. Il estime qu’il s’agit d’une belle opportunité pour faire connaître le réseau de drag en Belgique. Il a d’ailleurs appuyé sur l’importance d’avoir plusieurs saisons, car s’arrêter à une seule serait une grande erreur : "Je me dis que je suis à la maison, chez Tipik, alors je vous le demande : je ne sais pas si je serai encore là en tant que juré, mais il y a un réseau énorme de talents en Belgique, il faut continuer. On peut aller jusqu’à 4 saisons. Est-ce qu’un directeur m’entend ?", a-t-il lancé, avant d'ajouter : "Il y a beaucoup de talent ici, ce serait dommage de passer à côté".