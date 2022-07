Mustii interprète en live son titre "Skyline" et c’est envoûtant

Mustii était l’invité de Cyril et de ses chroniqueurs dans Le 8/9. L’occasion pour lui de vous interpréter son dernier single Skyline ainsi qu’un titre d’INXS, Never Tear Us Apart.

L’été est chargé pour Mustii qui est actuellement en tournage pour un projet secret et qui enchaîne les concerts, il était au Baudet’Stival il y a quelques semaines et aux Francofolies de Spa plus récemment et sera en concert :

le 31 juillet au festival Les Gens d’Ere

le 7 août au Ronquières Festival

le 28 août pour Scène-sur-Sambre

le 2 septembre au Feel Good Festival

le 24 septembre au Delta à Namur

le 15 octobre à la Ferme du Biéreau

le 28 octobre au Centre Culturel de Soignies

le 24 novembre à l’Acte 3

En janvier 2022, Mustii sortait son album It’s Happening Now. Un disque de 11 morceaux, tous basés sur l’histoire de son père et de son oncle. Dans Le 8/9, Mustii interprète Skyline, un aveu de doute, une prise de conscience de la solitude. Pour ce titre, il s’est inspiré des moments que son oncle vivait souvent, et qui le poussait à fuguer pour trouver un ailleurs un peu fantasmé, mais à chaque fois il était rattrapé par ses démons.

Le deuxième titre que Mustii a choisi d’interpréter est Never Tear Us Apart d’INXS, une voix importante de la pop rock des années 80.