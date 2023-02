Mustii : futur coach de The Voice Belgique ? Il répond

Mustii était l'invitée de David Barbet dans l'émission Le 6-8 sur La Une.

Actuellement juré dans l'émission "Drag Race Belgique" diffusée chaque dimanche soir à 21h sur Tipik, Mustii parle de ce programme : "C'est un jeu, une compétition. Dans le jury, on doit définir qui sera la meilleur drag belge. Il y a un aspect jeu mais aussi humain car on suit des parcours avec des thématiques comme l'acceptation de soi, le harcèlement etc..C'est flamboyant, il y a de l'émotion et du rire."

Mustii pourrait-il être coach dans une autre émission comme The Voice ? Il répond sans détour : "Je me suis toujours dit que je ne ferais jamais d'émissions de télévision sauf Drag Race. C'est très dangereux de dire qu'il ne faut jamais le faire. A priori, je ne me vois pas dans une autre émission que Drag Race."

Si il est juré actuellement, il garde pas mal de projets comme dans la musique ou dans la fiction : "Je continue à faire de la fiction, c'est mon premier métier. Je viens de terminer un court métrage. Je fais aussi de la musique en ce moment, j'ai besoin de revenir dans la musique, il y a des choses qui arrivent dans les prochaines semaines."

