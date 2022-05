MUSTII est de retour !

Le parcours de Thomas Mustin, le vrai nom de Mustii, démarre très vite après ses études d’acteur : il décroche des rôles au théâtre (Roméo & Juliette, Hamlet,...), à la télévision (La Trève, par exemple) ou encore au cinéma et obtient en 2019, le Magritte du Meilleur Espoir Masculin du Cinéma Belge.

Tout aussi rapidement, il se fait remarquer pour ses talents de chanteur, auteur et compositeur sous le pseudonyme Mustii. Son permier EP sort en 2016 et le single "The Golden Age" lui permet de se produire dans de nombreux festivals. Son succès couronné par le trophée de la Révélation de l’Année aux D6bels Music Awards, est suivi de la sortie de son premier album "21st Century Boy" en automne 2018.

Après la sortie de son dernier single "Give Me A Hand", l'artiste belge dévoile les premières dates de sa tournée " It’s Happening Now ", qui passera par Bruxelles, Liège, Paris, Luxembourg et Gand.