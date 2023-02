Mustii dans Drag Race Belgique : "Je suis un vrai fan et spectateur de la scène drag !"

"J’ai toujours été un peu réticent par rapport aux émissions télé. Mais là, j’avais envie d’y aller à fond, car cela permet de mettre en valeur des parcours, et de montrer un peu des réalités qu’on n’a pas toujours en face des yeux.

Ce que j’aime dans cette émission, c’est que sous sa couche de divertissement, des strass et des paillettes, il y a toujours un vrai besoin de délivrer un message d’ouverture et d’acceptation de soi. C’est d’ailleurs la marque de fabrique du concept. Et je trouve que grâce à Ru Paul, on change l’image " péjorative " qu’on a des Drag Queens. Cela permet de changer les clichés qu’on peut avoir depuis des années sur cette scène-là. Ici, on parle de véritable performeurs.euses car les Drag Queens sont de véritables danseurs, acteurs qui maîtrisent également la mode et l’esthétique. Elles doivent être sur tous les fronts et c’est ça qui me fascine. C’est pour cela que je suis complètement fan. On se rend compte au final que ce sont des performeurs/performeuses hors pair qui ont une exigence folle. On ne voit pas toujours le travail que cela demande, mais cette émission permet de mettre tout cela en valeur.

Aujourd’hui, des drags sont devenues de vraies icônes de la pop à part entière et qui font des world tours."