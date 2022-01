Mussolini, celui qui se prenait pour Jules César: documentaire

Il y a un siècle, à l’issue de sa marche sur Rome en octobre 1922, Benito Mussolini s’emparait du pouvoir en Italie. Il n’allait plus le lâcher jusqu’à sa mort en 1945, instaurant une dictature totalitaire pendant plus de deux décennies. Longtemps considéré comme un bouffon et un dictateur de second rang, le " Duce " inventa le fascisme et fut imité par Adolf Hitler, qui le considéra longtemps comme son maître en politique.

Voulant transformer son pays en nation guerrière, Mussolini promit aux Italiens le retour à la grandeur de l’empire romain. Gouvernant par la violence et la ruse, il fut l’un des premiers populistes contemporains et entraîna son pays dans la catastrophe de la seconde Guerre mondiale.

Qui était Benito Mussolini, ancien instituteur venu de l’extrême gauche, devenu directeur de journal et créateur du parti fasciste ? Pourquoi s’allia-t-il avec Adolf Hitler ? Fut il suivi par les Italiens?