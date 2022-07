Musonda prend la parole et dément toute possibilité de revenir en Belgique

Ce lundi, nous vous parlions des ambitions de Charly Musonda Jr, qui souhaite relancer sa carrière après des années de galère. Après la fin de son contrat avec Chelsea cet été, l’ancien espoir belge souhaite retrouver rapidement un club. Il s’était entraîné quelques jours avec Zulte-Waregem ce mois-ci, avant de 'disparaître' médiatiquement.

Il était ensuite sorti de son silence dimanche, en accordant une interview au quotidien espagnol Marca. Dans celle-ci, il expliquait "rêver de revenir au plus haut niveau", et affichait son optimisme.

Ce lundi soir, Charly Musonda s’est exprimé sur son futur dans un post Instagram et livre de nouvelles informations.

L’ex-joueur de Chelsea explique s’être entraîné avec Zulte-Waregem "pour reprendre le rythme", et pour la simple et bonne raison que "la reprise de la présaison en Belgique est la première semaine de juin, quelques semaines plus tôt que la plupart des équipes intéressées par des joueurs libres".

Il dément en revanche toute possibilité d’un accord avec le Essevee : "Mon amour pour mon ancien club Anderlecht était trop grand et je ne me suis jamais vu revenir [en Belgique], même avant mes blessures". Musonda s’est en effet blessé durant ses entraînements avec Waregem : "après une semaine d’entraînement, j’ai ressenti une douleur au pied gauche, et j’ai choisi de ne pas prendre de risques", ce qui explique sa mise en retrait de sa courte apparition avec le club coaché par Mbaye Leye.

Il confirme donc qu’il n’a "pas disparu", et rassure sur son état de santé : il a pu passer un scanner à Waregem qui a montré que sa blessure "n’était pas trop grave".

L’ailier en profite pour remercier le staff du Essevee, et annonce qu’il "va beaucoup mieux". Il ne compte "pas abandonner maintenant", après "quatre ans sans jouer et à travailler seul".