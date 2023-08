Musiques et voix du monde à Huy : Le Monde est un Village vous fait vivre le Festival d'Art

Le Festival d'Art de Huy, se tient du 17 au 22 août... et les prochaines soirées du Monde est un Village sur La Première seront bien évidemment teintées de réalités hutoises! Le festival de musiques et voix du monde prend cette année un nouvel envol, et sa proposition autour des musiques traditionnelles, acoustiques et d’héritage de toutes les cultures du monde seront mises en valeur dans des lieux chargés d’Histoire et de patrimoine de la ville de Huy. Didier Mélon et son équipe sont au rendez-vous et proposent quatre émissions spéciales avec différents protagonistes de cette nouvelle édition. Au programme donc, interviews et extraits de concerts, sans oublier l'enregistrement de tous les concerts de l'Espace Saint-Mengold, à retrouver en format long en décembre prochain sur les ondes de La Première.