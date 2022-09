Musiques d’un couronnement légendaire : 1953, Elizabeth devient la Reine Elizabeth II

La musique du couronnement de la Reine Elizabeth II est un savant mélange de traditions et de créations. La musique de Purcell, Haendel, Arthur Bliss, William Byrd ou encore Ralph Vaughan Williams se côtoient. Près d’une quarantaine de morceaux illustrent la cérémonie. On y retrouve notamment Zadok the Priest composé par Haendel. Interprété par un orchestre et un chœur lors de chaque cérémonie de couronnement britannique au moment de l’Onction, il s’agit d’un hymne de couronnement parmi quatre de sa composition pour le couronnement du roi George II en 1727. Le morceau, composé d’après des pages de l’Ancien Testament vous semblera certainement familier.