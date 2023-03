"Musiques d’ailleurs" à Rouvroy : Karim Bagigili et Jaune Toujours en concert au profit du CNCD-11.11.11

L’asbl Rock and Gaume organise le samedi 8 avril une série de concerts au ROx (centre sportif et culturel de Rouvroy) au profit des projets soutenus par le CNCD-11.11.11. Au programme : Karim Baggili, Jaune Toujours mais aussi un invité surprise.

Appuyant financièrement plus de 200 projets portés par des associations locales en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, le CNCD-11.11.11 coordonne plus de 70 ONG belges de solidarité internationale et de milliers de volontaires.

Karim Baggili commence par la guitare électrique à l’âge de 16 ans, avant de travailler la guitare flamenca et de se mettre au oud après un voyage en Jordanie.

Primé à l’open Strings Festival d’Osnabrück en 2000, nominé aux Octaves de la Musique (Musique du Monde), il remporte le prix du public aux Independent Music Awards (World Beat) pour l’album Léa & Kash (2010). Mélange de grooves, d’électro et de classique, son nouvel album, Apollo You Sixteen, marque le retour en force de la guitare dans son univers, après un précédent opus (Kali City) dominé par l’oud.