Musique, mariage… au milieu de la guerre en Ukraine, des notes d’espoir (vidéos)

Le quotidien des Ukrainiens est rythmé depuis plusieurs jours par les alertes à la bombe, les nuits dans les abris, les heures d’attente avant d’espérer enfin un peu de calme.

Au milieu de cette angoisse, alors que la guerre contre la Russie fait rage, des notes d’espoir et d’apaisement émergent ici et là. En témoigne cette vidéo partagée plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux (la source, elle, semble dater du 3 mars dernier sur Facebook). A Kiev, une petite fille entonne la célèbre chanson "Libérée, délivrée" du dessin animé "La reine des neiges".

Autour de l’enfant, le silence se fait, tout en émotion, jusqu'aux applaudissements. Un spectacle qui a touché Idina Menzel, l’artiste qui interprétait la chanson originale dans le film de Disney. "We see you. We really, really see you", a-t-elle commenté sur Twitter.

