Musique : Julia, 13 ans, réalise son rêve avec « Kaboom »

Julia, 13 ans, a trois passions : la danse, le chant et le piano. Elle les a rassemblées pour sortir " Kaboom ", son premier titre, comme dans les BD.

Cette belle aventure, Julia l'a commencée avec son papa. Ils sont très proches et ils ont voulu garder un souvenir de cette complicité. Kaboom est né de leurs échanges sur la vie et ses difficultés et parle du besoin de s’évader dans son propre monde parfois.

Une expérience qui a permis à Julia de découvrir les étapes de la création d’une chanson, de l’écriture à l’enregistrement.

Julia espère qu’il y aura une suite et retient surtout les bons moments partagés.