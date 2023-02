Musique et poésie, avec Maria Martinova et Pietro Pizzuti

Le 5 février 2022 à 22 h

Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe,

Ô Beauté ! monstre énorme, effrayant, ingénu !

Si ton oeil, ton souris, ton pied, m'ouvrent la porte

D'un Infini que j'aime et n'ai jamais connu ? (Charles Baudelaire, extrait de "Hymne à la beauté")

La pianiste Мaria Martinova et le comédien Pietro Pizzuti proposent un voyage à travers les profondeurs de l'âme humaine. Le dialogue entre la musique et la poésie se tisse dans les univers de Debussy, Ravel, Zanon, Baudelaire, Verlaine, Bertrand.

Avec des lectures de poèmes par Pietro Pizzuti et des extraits du CD "Nuit et jour" de Maria Martinova.

Programmation musicale :

Claude DEBUSSY - Et la lune descend sur le temple qui fut. Maria Martinova. Rubicon Classics RCD 1108.

Gregorio ZANON - Nuit (extrait de Nuit et jour) . Maria Martinova. Rubicon Classics RCD 1108.

Maurice RAVEL - Extraits de Scarbo et Ondine (Gaspard de la nuit). Maria Martinova. Rubicon Classics RCD 1108.

Claude DEBUSSY - La Cathédrale engloutie (extrait des Préludes). Maria Martinova. Rubicon Classics RCD 1108.

Maurice RAVEL - La Valse. Maria Martinova. Rubicon Classics RCD 1108.

Maria Martinova :

Née à Varna (Bulgarie) dans une famille de musiciens, Maria commence l’étude du piano poursuivant ainsi le riche héritage musical familial. Elle suit l'enseignement de Maria Gineva à l’Ecole Nationale de Musique de Varna où elle obtient la plus haute distinction, avant d’être acceptée à l’Académie Nationale Bulgare de Musique en tant qu’élève de Stella Dimitrova. Elle reçoit la bourse Vladimir Horowitz de la Juilliard School où elle se perfectionne. Maria y reçoit l’enseignement de Yoheved Kaplinsky et Joseph Kalichstein pour le piano, et de Felix Galimir, Albert Fuller et Samuel Sanders pour la musique de chambre. Elle y obtient un " Bachelor of Music Degree " qu’elle complète par un " Master of Music degree " à la Royal Academy of Music de Londres où elle étudie avec Hamish Milne. Elle reçoit les Prix Foundation et Leverhulme. Elle est également chargée de cours au sein de cet établissement. Elle obtient aussi un diplôme de Postgraduate Performance avec les félicitations au Conservatoire de Rotterdam, où elle est nommée par la suite assistante d‘Aquiles Delle Vigne.

Maria Martinova se voir décerner de nombreux prix dont le Premier Prix et le Prix Spécial au Concours International Svetoslav Obretenov, le Premier Prix au Concours International de piano de Marsala, Premier Prix et Prix Spécial " Presto Music House " au Concours " Earth and People International Competition for Instrumentalists ", le ‘Extraordinary Absolute Prize’ et le Prix Spécial Dimitar Nenov au Concours National Dimitar Nenov, le Premier Prix au Concours pour la meilleure interprétation d’une œuvre composée par un compositeur tchèque ou slovaque, le Premier Prix au " Golden Diana National Competition for Chamber Music " et le Prix Lilian Davies pour la meilleure interprétation d’une sonate de Beethoven à la Royal Academy of Music à Londres et le Premier Prix au Masterclass d’Alexis Weissenberg.

En tant qu'interprète multifacette - en récital, en soliste avec orchestre, ou comme partenaire de musique de chambre passionnée - Maria s'est produite dans des salles prestigieuses telles que Jahrhundert Halle, Concertgebouw d’Amsterdam, De Doelen, Flagey, Bozar, the Barbican,Wigmore Hall,...Elle est l'invitée de nombreux festivals. Elle se passionne aussi pour le tango contemporain et elle a créé l’ensemble TANGUARDA. Elle collabore avec de prestigieux musiciens comme Roby Lakatos, Marcelo Nisinman, Daniel Rowland. Son amour pour le théâtre et la danse l’amène à créer plusieurs projets interdisciplinaires, avec de célèbres acteurs et également le cinéaste Jaime Levinas. Depuis 2013 elle travaille en étroite collaboration avec le compositeur bulgare Lubomir Denev, qui lui dédié sa Rhapsodie pour piano et orchestre "Sofia Nights". Son enregistrement de la suite pour piano de la bande originale du film “Vipère au Poing” du réalisateur français Philippe de Broca a été édité chez EMI Records. L’album “Solitudes:Baltic Reflections” que Maria a enregistré avec l’ensemble Mr McFall’s Chamber est sorti sous Delphian Records, salué par la presse musicale en devenant Editor’s Choice Record (5 étoiles) pour Classical Music Magazine. “Paris-Buenos Aires, une histoire d’amour” qu’elle a enregistré avec le violoniste Cyril Garac est sorti sous le label américain LP Classics. Le dernier album du duo violon-piano “SLAVIA” est paru en 2021 (EnPhase). En tant que soliste de l'Orchestre Symphonique de la Radio Nationale Bulgare, elle est l’artiste invitée sur l'une des dernières sorties de la Radio Nationale Bulgare - l'enregistrement "Sympho-Jazz" - célébrant le travail du compositeur Lubomir Denev. Son nouvel album solo “Nuit et Jour” avec des oeuvres de Debussy, Ravel et le compositeur contemporain Gregorio Zanon, paru sous le label Rubicon Classics a été salué par la presse internationale.

https://www.mariamartinova.com

Pietro Pizzuti :

Comédien, metteur en scène, auteur, Pietro Pizzuti est né à Rome le 11 juillet 1958. Après une licence en sociologie à l’Université Catholique de Louvain, il poursuit ses études au Conservatoire Royal d’Art Dramatique de Bruxelles auprès de Claude Etienne et de Pierre Laroche et les complète par des stages avec Luca Ronconi, Georges Lavaudant et le Roy Hart Théâtre. Au théâtre il travaille sous la direction de Bernard De Coster, Jean-Louis Barrault, Maurice Béjart, Marcel Delval, Simone Benmussa, Philippe Sireuil, Jules-Henri Marchant, José Besprosvany, Christine Delmotte, Ingrid von Wantoch Rekowski,… au service d’auteurs tels que René Kalisky, Valère Novarina, Jean-Marie Piemme, Paul Emond, Henry Bauchau, Philippe Minyana, Hubert Colas, Philippe Blasband, Serge Kribus, Michel-Marc Bouchard, Eugène Savitzkaya, Alessandro Baricco, Ascanio Celestini, Fausto Paravidino,… Au cinéma il tourne pour Chantal Akerman, Marion Hänsel et les frères Dardenne. Il a reçu l’Eve du Théâtre en 1989, le prix Tenue de Ville en 1997 et le Prix du Théâtre en 2001, en 2004 et en 2006 couronnant le Meilleur auteur. Après avoir été chargé de cours aux Conservatoires d’Art Dramatique de Bruxelles et de Mons, il a enseigné à l’Atelier de Graphisme de La Cambre. Professeur invité de l’Université Catholique de Louvain pour l'année académique 2005-2006, il a été conseiller artistique de la Maison du Spectacle – la Bellone et membre fondateur des Brigittines, Centre contemporain du mouvement et de la voix de la Ville de Bruxelles jusqu’en 2010 et joue un rôle important dans la valorisation de nouveaux dramaturges belges et dans la traduction et la création en français d’auteurs italiens tels que Ascanio Celestini, Fausto Paravidino, Giorgio Gaber, Stefano Massini, Antonio Tarantino... Outre Les ailes de la nuit (Groupe Aven), il a écrit Leonardo ou le souci de l ‘éphémère (Cahiers du Rideau) récompensée par le prix André Praga, Alba Rosa primée par la SACD, N’être, La résistante (Lansman) prix de l’Union des Artistes SACD-Lansman 2003 et Prix du Théâtre 2006, L’hiver de la cigale, Le silence des mères (Lansman) Prix du théâtre 2006, Le sacrifice du martin-pêcheur, L’eau du loup, Placebo, Kif-Kif, L’initiatrice et Pop-Corn. Il signe aussi B.U.I.T.E.N. Airline

Quelques dates récentes :

Comédien : 2017 : Reprise " Rhinocéros " Atelier Théâtre Jean Vilar (Louvain-la-Neuve) et en tournée (Ciney, Nivelles, Braine-le-Comte…) " Viva ! " de Vincent Engel, Spectacle musical d’après Antonio Vivaldi, mise en scène Gabriel Alloing avec l’ensemble Les Muffatti, 2018 : " Clôture de l’amour " de Pascal Rambert, mise en scène Sandro Mabellini, nouvelle version sous le regard de Philippe Sireuil, au Théâtre des Martyrs, 2018 : Reprise " In H moll " et " Raphaël, les sirènes et le poulet " mise en scène de Ingrid von Wantoch Rekowski au Théâtre des Martyrs, 2019 : " I Guardiani del Tempo " 2ème édition du projet de la Compagnie TerramMare et le Teatro Comunale de Nardò (Lecce-Italie) " À la vie à la mort " de Bernard Cogniaux et Pierre-André Itin, mise en scène Michel Kacenelenbogen au Théâtre Le Public (Bruxelles), " Fragile " de Tino Caspanello, mise en scène de l’auteur, au Teatro Comunale di Nardò (Lecce-Italie) et en tournée à Mola di Bari, Massafra,…" Novecento " de Alessandro Baricco, lecture spectacle Festival Bruxellons !, " Utopie " de Patrice Fincoeur, mise en scène de l’auteur, première étape de travail Théâtre de Macouria (Guyane française)

Metteur en scène : 2020 : " Sottovoce " de Maria e Silvia Civilla au Teatro Comunale di Nardò (Lecce-Italie)" I Guardiani del Tempo " 3ème édition du projet de la Compagnie TerramMare et le Teatro Comunale di Nardò (Lecce-Italie) 2021 : " Larguez les amarres ! " de Marie-Paule Kumps au Théâtre des Galeries (Bruxelles)

Auteur dramatique et traducteur : 2018 : " Qui a tué Amy Winehouse " créée au Théâtre Jean Vilar et au Théâtre des Martyrs,puis en tournée, mise en scène Christine Delmotte, Adaptation de " État contre Nolan ", "NExT", " Une vie de Nino Rota ", " Les rêves de Freud "," Ladies Football Club " etc. de Stefano Massini et d'oeuvres d'Emanuele Aldrovandi et Tino Caspanello

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Valentine GOURDANGE