Musique et IA : Grimes "trouve ça cool d’être fusionnée avec une machine"

Grimes est vidéaste, chanteuse et également l’ancienne compagne du milliardaire Elon Musk avec qui elle a eu deux enfants. Mais dernièrement, elle est principalement connue pour ses déclarations farfelues. Après avoir vendu son âme aux enchères, avoir cherché des chirurgiens compétents pour ressembler à une elfe et avoir appelé ses enfants "X Æ A-Xii" et "Y", la Canadienne est de nouveau allée à contre-courant en se montrant favorable à l’utilisation de l’IA dans l’industrie musicale.

Les chansons créées à l’aide de l’IA sont de plus en plus nombreuses sur la toile. Plusieurs chanteurs ou groupes amateurs utilisent les voix d’artistes connus pour promouvoir leur musique. On a vu ça dernièrement avec le duo Drake-The Weeknd et Jay-Z. La plupart du temps, les artistes y réagissent avec méfiance, hantés par la peur que les robots piquent leur place. Liam Gallagher est l’un des rares à avoir félicité un groupe anglais ayant utilisé sa voix jusqu’à ce Grimes se joigne au débat sur Twitter et partage son avis sur la question, comme le note l’Huffpost.

"Je partagerai 50% des droits d’auteur sur toute chanson générée par l’IA qui utilise ma voix. Comme je le fais avec n’importe quel artiste avec qui je collabore. N’hésitez pas à utiliser ma voix sans pénalité. Je n’ai pas de label ou d’obligations légales", a-t-elle écrit en réaction à un article sur le faux duo devenu viral de Drake et The Weeknd. "Je pense que c’est cool d’être fusionné avec une machine et j’aime l’idée d’ouvrir l’approvisionnement de tout l’art et de tuer le droit d’auteur", a-t-elle ajouté.