Musique et espace : l’harmonie des sphères

Si le lien ne semble pas évident, ni réellement palpable, il existe pourtant bien des liens, profonds et anciens, entre musique et espace. Si à l’heure actuelle, des chercheurs ont mis en évidence les "résonances" et les "vibrations" émises par les sphères gazeuses, dès l’Antiquité, on parlait de "l’harmonie des sphères".

Dans la pensée antique, le ciel, au contraire de la terre, est le lieu de la perfection et de l’éternité : c’est lui que nous devons prendre comme modèle. Et dans ce ciel, on trouve des étoiles, bien sûr, mais aussi des astres.

L’harmonie des sphères ou Musique des Sphères est une théorie ancienne, d’origine pythagoricienne, fondée sur l’idée que l’univers est régi par des rapports numériques harmonieux et que les distances entre les planètes sont réparties selon des proportions musicales, les distances entre planètes correspondant à des intervalles musicaux. Chaque planète émet une note et un son continu. Tous ces sons produisant une harmonie.

Une si belle idée ne pouvait que traverser les siècles. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, artistes, écrivains, scientifiques s’en emparèrent tous.

Au XVIe siècle, l’astronome allemand Johannes Kepler, en accord avec cette théorie, pensait que la musique polyphonique de son temps reflétait les harmonies célestes formées par le mouvement des planètes. Il s’est donc tout naturellement intéressé aux musiciens de son époque.

Parmi eux, Roland de Lassus et son motet "Si coelum et coeli coelorum" est à six voix, chaque voix correspondant aux six planètes dont Kepler avait connaissance.