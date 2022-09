Musique et cinéma se mêleront dès jeudi pour la fête de La Fédération Wallonie-Bruxelles

Au rayon musique encore, on retrouvera notamment la jeune chanteuse Rori, qui se produira mardi au Rideau Rouge, à Lasne, tandis que le spectacle poétique et engagé "Nina New Dawn", autour de la chanteuse Nina Simone, prendra ses quartiers samedi à Liège. L’indie rock du groupe Constantine enveloppera également l’Entrepôt à Arlon pour débuter le week-end, suivi du son éthéré ou plus énergique d’Eosine et du groove afro-cubain de Gros Cœur.

Côté salles obscures et pellicule, plusieurs cinémas wallons et bruxellois mettront à l’honneur des films cultes ou moins connus. "C’est arrivé près de chez vous" sera diffusé de Jupille à Hoton, en passant par Rixensart, Tamines ou Gedinne. "Fils de Plouc" se jouera, lui, dans le centre de Bruxelles et à l’Imagix de Tournai.