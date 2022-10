Musique & Environnement #4 : Nos salles de concert, de bons élèves face à l’enjeu climatique

En pleine crise énergétique, il est naturel de garder les deux yeux grands ouverts sur sa consommation. Mais il n’a pas fallu attendre 2022 pour que les salles de concert suivent de très près leurs dépenses dans le domaine. "Depuis des années, il y a un système de monitoring de notre consommation permanente. Il y a 22 points sur lesquels on veille pour pouvoir faire des rapports de notre consommation, pour savoir si on arrive ou pas à baisser notre consommation", énonce Eric De Vuyst, gestionnaire de bâtiment à l’Ancienne Belgique. La salle bruxelloise va même plus loin :"On mesure notre empreinte écologique tous les deux ans. On a l’engagement d’essayer de la faire baisser de 5% à chaque fois. Jusqu’ici, on a toujours réussi, là on attend le prochain calcul." À quelques encablures de là, du côté de la Rue Royale, le Botanique joue son rôle également, malgré les obligations spéciales liées à l’endroit (les serres doivent garder une certaine chaleur pour protéger les plantes à l’intérieur). "On est en train d’œuvrer pour maîtriser au mieux la température dans les différents lieux, notamment dans l’accueil où l’on va créer un box pour les personnes qui travaillent là, afin de diminuer la température dans le hall d’accueil. En ce moment, on termine la rénovation des serres et on a décidé d’opter pour le non-chauffage, comme c’était le cas il y a 200 ans. Ce sont des volumes énormes qui sont gourmands en chauffage, donc on va limiter le chauffage aux zones administratives, de concerts et de restauration", précise Paul-Henri Wauters. Du côté du Rockerill, la disposition du bâtiment leur permet de ne pas consommer de chauffage la plupart du temps.

Autre aspect évoqué, l’énergie nécessaire à la tenue d’un concert. Globalement, toutes les salles se sont parées de lumières basse consommation, des LED. "Maintenant, il y a quand même des amplis, des micros et toute une logistique pour faire tourner un concert. On a beau essayer de gérer au mieux, il y a toujours ça", explique Jean-François Jaspers. Cependant, les normes de bruit imposées aux salles font partie de la solution, comme le souligne Paul-Henri Wauters : "On ne mange pas moins d’énergie au niveau du son aujourd’hui qu’à l’époque, même si c’est peut-être mieux maîtrisé. Maintenant il y a des limites de décibels. En limitant la puissance moyenne à 100dB sur une heure, il y a un gain d’énergie."

Et toujours dans une logique d’économie d’énergie, les salles favorisent une partie de télétravail. Du côté du Boulevard Anspach, l’Ancienne Belgique n’a pas attendu le Covid pour le rendre possible puisque les directeurs l’ont instauré dès les années 2000 afin de limiter les déplacements. Du côté du Botanique, c’est plus récent. "Suite à la crise sanitaire, nous avons mis en place du télétravail structurel pendant un jour de semaine (le lundi). L’idée est donc, à terme, de couper le chauffage dans les zones administratives du vendredi soir au mardi matin. C’est une idée qui est toujours en négociation, mais on va vers cette optique-là", annonce le directeur.