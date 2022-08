Musique & Environnement #3 : "Quatre stands de boudin l’un à côté de l’autre à Dour, est-ce bien nécessaire ?"

Le dernier point sur lequel travailler pour espérer voir les lignes bouger, c’est la sensibilisation auprès des publics sur leur manière de rejoindre les festivals. "C’est important de faire de la communication, de mettre en place des partenariats avec des collectivités locales pour mettre en place des navettes – qui ne s’arrêteraient pas à minuit, proposer des parkings à vélos éclairés et sécurisés dans les festivals urbains…", indique la journaliste. Car c’est cette sensibilisation qui fera évoluer les manières de penser des festivaliers et des consommateurs de musique live.

Et lorsque l’on parle d’espoir quant à cette montagne qu’il reste à gravir, Clémence Meunier semble tout de même optimiste en pointant tout le positif que l’on peut déjà mettre en exergue. "Il y a de plus en plus d’artistes qui osent en parler sans être taxés de moralisateurs. Billie Eilish, par exemple, même si elle fait une date par pays, voyage en avion et déplace énormément de gens, elle va aller parler d’écologie, porter des t-shirts "No music on a dead planet" devant des foules énormes de personnes potentiellement très jeunes et donc a priori plus influençables. C’est hyper encourageant que des artistes comme elle, Radiohead ou Coldplay s’emparent de ce sujet et en fassent presque un sujet à la mode", rassure-t-elle. "On sent que les choses changent. Plus un seul festival n’a rien à faire de l’écologie. Les DJs qui posent devant leur jet privé subissent de plus en plus de bashing…", ajoute-t-elle. Il y a indéniablement du mieux par rapport au passé, en partie grâce à l’influence des nouvelles générations qui se sentent concernées par le sujet.

Si tous ces objets de sensibilisation semblent en bonne voie pour être intégrés par le public, il reste à les mettre en pratique. Pour cette étape-là, ce sera à tout un chacun de repenser sa manière de consommer la musique, petit à petit. Et si, à votre échelle, vous voulez plus d’informations pour pouvoir agir, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Music Declares Emergency : https://www.musicdeclares.net/fr/agir.