Musique & environnement #2 : Last night a DJ took a flight

Le système dans lequel on vit en demande toujours plus. Plus de dates, plus de clubs, plus de DJs… On en a encore eu la preuve cet été avec le nombre croissant de festivals et de leurs déclinaisons. La démocratisation de la musique électronique et la starification de ses acteurs n’aidant pas à atténuer le phénomène. Mais le problème n’est pas dans les success story des producteurs et DJs. C’est tout un monde qu’il faut repenser. Pour cette scène spécifique, on parle de quelques actions qui ont le pouvoir de faire bouger les choses.

Mieux planifier les tournées. Probablement le point le plus important. Dans un article, Ben Start, un agent berlinois, explique que l’on peut réduire les trajets en avion de 50% en optimisant les tournées des artistes. C’est ce qu’a compris Coldplay notamment (en Europe, ils ne visiteront que 7 villes, contre 27 lors de la précédente tournée).

Probablement le point le plus important. Dans un article, Ben Start, un agent berlinois, explique que l’on peut réduire les trajets en avion de 50% en optimisant les tournées des artistes. C’est ce qu’a compris Coldplay notamment (en Europe, ils ne visiteront que 7 villes, contre 27 lors de la précédente tournée). Préférer le local. On ne le dira jamais assez, mais les scènes locales grouillent de talents qui méritent de passer sur la grande scène. Les grands clubs se sont surtout fait connaître grâce à leurs DJs résidents, pas avec les artistes internationaux.

On ne le dira jamais assez, mais les scènes locales grouillent de talents qui méritent de passer sur la grande scène. Les grands clubs se sont surtout fait connaître grâce à leurs DJs résidents, pas avec les artistes internationaux. Parler de ses actions. Il est temps que les artistes prennent des décisions face au désastre climatique, c’est une chose. Mais en parler autour de soi, utiliser de son influence et communiquer autour de ses actions est primordial pour élever les consciences. Une chose bien comprise par Coldplay, dont on parlait plus haut. Même si dans les faits, le groupe n’arrivera peut-être pas à la neutralité carbone, parler d’une tournée qui se veut éco-responsable aura toujours un impact considérable, surtout vu l’aura du groupe.

Il est temps que les artistes prennent des décisions face au désastre climatique, c’est une chose. Mais en parler autour de soi, utiliser de son influence et communiquer autour de ses actions est primordial pour élever les consciences. Une chose bien comprise par Coldplay, dont on parlait plus haut. Même si dans les faits, le groupe n’arrivera peut-être pas à la neutralité carbone, parler d’une tournée qui se veut éco-responsable aura toujours un impact considérable, surtout vu l’aura du groupe. Repenser l’exclusivité. Les clauses d’exclusivité imposées par certains clubs empêchent certains DJs de jouer chez les concurrents locaux sur une certaine durée. Cela pousse forcément certains artistes à aller chercher plus loin pour jouer. Mais cela fonctionne-t-il vraiment ? C’est une éventualité à penser pour les agents et les programmateurs de clubs et événements.

Les clauses d’exclusivité imposées par certains clubs empêchent certains DJs de jouer chez les concurrents locaux sur une certaine durée. Cela pousse forcément certains artistes à aller chercher plus loin pour jouer. Mais cela fonctionne-t-il vraiment ? C’est une éventualité à penser pour les agents et les programmateurs de clubs et événements. Collaborer. Difficile d’expliquer à des agents et promoteurs concurrents que dans un monde idéal, ils devraient collaborer pour pouvoir créer un réseau où, main dans la main, ils pourraient mettre en place un système musical plus vert. Mais c’est tout de même l’une des solutions proposées par Clean Scene.