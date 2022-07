Musique & Environnement #1 : vous prendrez bien un peu de vinyles bio ?

Et sur ce disque, on ne retrouve pas n’importe qui, puisque deux labels se sont portés volontaires pour donner deux titres chacun à MDE : Ninja Tune et Secretly Group. Deux labels qui travaillent déjà dans une transition écologique du milieu musical et qui continuent leur lancée avec leur participation dans ce projet. "Le vinyle est une partie tellement importante de notre expérience musicale, c’est brillant (et pour être honnête, un soulagement !) qu’on puisse maintenant développer une solution durable et non-toxique pour presser des disques", explique Peter Quicke, PDG de Ninja Tune et représentant du Aim Climate Action Group. Sur le disque on retrouve donc deux coqueluches de Ninja Tune, les stars de Belfast Bicep (avec leur titre Atlas) ainsi que les rockeurs de Black Country, New Road (Avec Bread Song). Et du côté des affiliés à Secretly, c’est la folk lady américaine Angel Olsen (avec Big Time) et les Anglais de Porridge Radio (avec Back To The Radio) qui figurent sur le disque. Si le line up de cette compilation part un peu dans tous les sens, les morceaux en eux-mêmes mêlés à la cause qu’ils servent, nous donnent bien envie d’ajouter ce premier vinyle bio à notre collection ! Même si, on doit se l’avouer, on est curieux quant à la qualité sonore de l’objet. Mais s’il a été validé par les artistes cités plus haut, on fait confiance.