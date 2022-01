Musique du sous-continent indien : le ghazal, le bhajan et la musique carnatique

La musique carnatique est la musique classique propre à l’inde du Sud. Le Karnataka est l’un des états de cette partie du pays, et non des moindres dans le domaine des pratiques musicales.

En Inde du Sud, la culture hindoue n’a pas subi d’influences du monde musulman. La référence y est encore souvent l’œuvre de trois compositeurs du XVIIIe siècle, à savoir Muttuswami Dikshitar, Syâma Sastri, et surtout Tyâgarâja, dont on disait que les notes jaillissaient de lui comme une fontaine. Les compositions ont une place beaucoup plus importante que dans la musique du nord de l’Inde. Les musiciens du Sud pratiquent également beaucoup l’art du Ragamalinka, ces "guirlandes de raga" où l’on enchaîne des modes différents dans une même interprétation. Un art difficile qui permet de dépeindre plusieurs émotions.

En Inde du Sud, le chant, comme en Inde du Nord, une place privilégiée. On peut citer les voix de Shemmangudi R Shrinivasa Iyer chez les hommes, d’Aruna Sayeeram et de M S Subbulakshmi pour les femmes. Cette dernière est l’une des plus grandes chanteuses carnatiques du XXe siècle, elle qui s’est fait d’abord connaître par le cinéma…

La musique instrumentale de L’inde du Sud fait souvent appel à la vina, ce luth à sept cordes joué par des virtuoses comme Chitti Babu ou Sundaram Balatchander. La flûte traversière est beaucoup plus courte que sa cousine du nord et a eu pour plus grand serviteur Ti R Mahalingam. Ce dernier naît dans une famille de brahmanes pas spécialement musicienne. Mais à l’âge de 5 ans, les sons qu’il tire de la flûte de son frère sidèrent son entourage. Son talent paraît d’autant plus mystérieux qu’il ne suivra pas de formation particulière auprès d’un maître.