Musique de film : Retour vers Alan Silvestri et Robert Zemeckis

Le premier essai sera concluant puisque ce sera le mythique "A la poursuite du diamant vert" du même Zemeckis avec Michael Douglas qui lui assurera son premier succès. Silvestri vient de sceller son destin, notamment avec Robert Zemeckis. Et en 1985, le cultissime "Retour vers le futur" sort sur les écrans.

"Retour vers le futur" a rendu célèbre, à la fois, Robert Zemeckis, l’acteur Michael J Fox dans le rôle de Marty McFly, un jeune homme rêveur qui va remonter le cours de l’histoire, sans oublier Alan Silvestri dont le statut va changer après le film. Car Retour vers le futur constitue un tournant majeur dans la carrière du compositeur qui se retrouve confronté à l’écriture d’une partition symphonique. Le New-Yorkais va, par la suite, être très demandé et enchaîné les collaborations diverses composantes, tour à tour, les bandes originales de Delta Force, de Predator de John Mc Tiernan, ou d’Abyss de James Cameron parmi d’autres.

Cela fait donc des années que Robert Zemeckis côtoie Silvestri à qui il s’en remet dorénavant pour habiller l’univers de ses films. Il y aura entre autres "Qui veut la peau de Roger Rabbit", "Forrest Gump", "The Pole express", "La légende de Beowulf", "Flight", "The walk", et le futur "Pinocchio" (d’après Collodi) prévu sur la plateforme Disney +.

Et si les mauvaises langues disent qu’Alan Silvestri a tendance à se répéter (ce qu’on peut raconter à propos de beaucoup de compositeurs finalement), c’est parce que tout simplement, il est parvenu comme tant d’autres talentueux compositeurs à imprimer le cinéma de sa patte musicale pour Robert Zemeckis et bien d’autres.

Outre ses travaux pour son ami Bob – citons, pêle-mêle, les superbes "Forrest Gump", "Contact" ou encore le récent "Polar Express" – Silvestri se montrera particulièrement efficace dans l’action avec l’inoubliable "Predator" ainsi que sa séquelle avec un "End Title" de folie. Une partition qui marquera durablement les amateurs, au point de réclamer à cor et à cri une édition CD pendant de nombreuses années. Ce compositeur n’hésite pas à se diversifier et enchaîne depuis pas mal de temps déjà les morceaux de bravoure avec la régularité d’un métronome. "The Quick and the Dead", "Volcano", "Mummy Returns", "Van Helsing"…