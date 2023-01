Musique au générique : "The Blues Brothers", des bluesmen en mission pour le seigneur

Durant ces vacances, on se replonge dans l’univers des comédies musicales. Dans ce dernier épisode de la série, Philippe Biot nous parle de The Blues Brothers.

Jake et Elwood Blues sont les "Blues Brothers". Jake sort tout juste de prison, Elwood l’emmène à l’orphelinat où ils ont été élevés. Ils apprennent qu’il est menacé de fermeture. Ils vont remuer ciel et terre pour trouver les 5000 dollars nécessaires à la survie de l’établissement. Pour y arriver, ils doivent reformer leur ancien groupe de blues. La tâche ne sera pas facile, surtout quand on est poursuivi par une bande de néo-nazis, les musiciens d’un groupe de country et une femme mystérieuse. Tout cela, sans oublier la police.

The Blues Brothers est en réalité une formation factice de la télé qui a tellement bien réussi qu’elle va devenir un vrai groupe et finir comme héros dans le film musical au titre éponyme.

John Beushi et Dan Aykroyd sont deux comédiens du Saturday Night Live sur la chaîne américaine NBC. C’est pour un sketch musical qu’ils vont créer les deux personnages qui deviendront emblématiques. Poussée par le programme télévisé, la notoriété des Blues Brothers est grandissante. Avec leur groupe, ils enregistreront un album des standards de musique soul. Comme ça cartonne, ils donnent des concerts à guichets fermés et leur succès attire l’intérêt des studios hollywoodiens.

John Landis sera choisi pour réaliser le film, et s’occupera aussi du scénario avec Aykroyd. Ils donneront d’ailleurs un bon coup de projecteur sur la musique noire américaine.

Au casting, on retrouvera de nombreux chanteurs connus comme Ray Charles, John Lee Hooker, Aretha Franklin et James Brown.

Sorti en 1980, The Blues Brothers connaîtra un énorme succès populaire et deviendra un film culte.