Musique au générique : "Priscilla, folle du désert", un road-movie LBGT haut en couleur

Durant ces vacances, on se replonge dans l’univers des comédies musicales. Dans ce sixième épisode de "Musique au générique", Philippe Briot nous parle de Priscilla, folle du désert.

Nous sommes en 1994, le scénariste et réalisateur Stephan Elliott vient tout juste de terminer son second film. Il prend l’avion pour venir le présenter à Cannes dans la section "Un certain regard". Ce film, c’est Priscilla, folle du désert. Trois ans plus tôt, il était déjà présent au festival lorsqu’il cherchait un financement pour son Priscilla, sans succès. C’est finalement PolyGram qui s’est laissé convaincre sur la base d’un budget très réduit et d’un pitch assez particulier.

Il s’agit d’aller en Australie tourner un road movie queer qui met en scène un trio de drag-queens composé de deux gays, Tick Belrose et Adam Withely, et une femme transgenre, Bernadette Bassenger. Fatigué de jouer les travestis dans les bars de Sidney, Tick a réussi à convaincre Adam et Bernadette de partir avec lui faire un spectacle dans l’hôtel de son épouse. Le problème : l’hôtel est situé à Alice Springs au centre de l’Australie, à plus de 2500 km de Sidney. Le voyage de plusieurs jours, ils le feront dans un vieil autobus déglingué qu’ils baptiseront Priscilla.

Leur longue route donnera lui a de multiples péripéties et les fera passer dans des endroits reculés. Leurs tenues exubérantes les confronteront à des populations de locaux aussi bien tolérantes qu’homophobes.