Musique au générique : "Les demoiselles de Rochefort", de l'amour tant que dure le jour

Durant ces vacances, on se replonge dans l’univers des comédies musicales. Dans ce septième épisode, Philippe Briot nous parle du film « Les demoiselles de Rochefort ».

Ils sont jeunes et enthousiastes. Encore auréolés de leur Palme d’Or pour Les parapluies de Cherbourg, en 1966, Jacques Demy et Michel Legrand se lancent dans un nouveau projet : Les demoiselles de Rochefort.

Dans la pure tradition des comédies musicales, le film alterne des ballets, des chansons et du dialogue. On y retrouve les deux sœurs, Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, ainsi que deux acteurs et danseurs américains, Gene Kelly et George Chakiris.