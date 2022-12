Musique au générique : "La mélodie du bonheur" , une ode à l'optimisme

Le film aurait pu ne pas se faire. A Hollywood, on pensait que son scénario avait des connotations trop religieuses. Tourner sur place à l’extérieur ne fut pas simple. La ville de Salzbourg est propice à la pluie, résultat : cinq semaines de tournage supplémentaire. La réalisation de la première séquence dans la montagne est chaotique. L’hélicoptère qui filme la scène doit passer au-dessus de Julie Andrew et à chaque prise, elle se retrouve projetée dans l’herbe. Parmi les jeunes acteurs, en cinq mois de tournage, certains ont bien grandi. La plus jeune a même perdu des dents de lait, plutôt embêtant lorsqu’il faut chanter.

Le film restera en tête du box-office pendant 30 semaines et on ne vendra pas moins de 20 millions de copies de sa bande musicale. La musique et les paroles sont écrites par Roger et Hammerstein. Tout le monde se souvient du thème My Favourite Thing qui est devenu un standard du jazz grâce à John Coltrane.

Après plus de 50 ans, la raison du succès de La mélodie du bonheur, on la retrouve encore dans son message optimiste. Peu importe combien la vie est difficile, écoute ton cœur et tout ira bien en chantant.