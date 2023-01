Musique au générique : "La La Land", croire en ses rêves sur fond de jazz

Mia est serveuse et rêve d’être actrice. Sebastian lui veut monter son club de jazz, mais doit se contenter de jouer dans un petit club de la musique qu’il déteste. Tous les deux devront affronter leurs doutes et la peur de l’échec. Ils se soutiennent, quand l’un commence à baisser les bras, c’est l’autre qui va lui faire reprendre confiance. L’histoire d’amour entre la serveuse qui rêve de succès et le musicien raté est somme toute assez banale. La persévérance, le mythe du grand amour et du couple y sont esquissés avec finesse.

Réalisé par le jeune Damien Chazelle qui n’a que 32 ans quand le film sortira, La La Land est un film esthétiquement superbe, à la mise en scène inventive, qui confirme, si c’était nécessaire, un immense talent. Lui-même batteur de jazz, il a une forte affinité pour la comédie musicale. Il a été directement influencé par les films de Jacques Demy, notamment Les parapluies de Cherbourg. La bande originale a été composée par Justin Hurwitz. Les deux se connaissent depuis l’université, Justin a d’ailleurs signé deux ans plus tôt un autre succès de Chazelle, Whiplash.

Les deux acteurs principaux ont énormément répété avant le début du tournage. Emma Stone, qui interprète Mia, a dû apprendre les claquettes. Ryan Gosling, lui, va passer 6 jours sur 7 à apprendre du piano. Aucune doublure ne sera utilisée pour les gros plans sur les mains de Sebastian.

Les préceptes de La La Land sont simples : croire en ses rêves, rester honnête avec soi-même et accepter les choses qui ne se passent pas toujours comme prévu. Peut-être que la propre vie de Damien Chazelle est une parfaite illustration du film. Il a écrit La La Land pendant qu’il était encore étudiant et les producteurs étaient réticents à l’idée d’un film musical de jazz avec uniquement des chansons originales. Il mettra des années à monter le projet. Finalement, la comédie musicale sera couronnée de 6 Oscars et 7 Golden Globes.