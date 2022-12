Musique au générique : "Grease", capsule nostalgique et heureuse des années 50

Durant ces vacances, on se replonge dans l’univers des comédies musicales. Dans ce deuxième épisode, Philippe Briot met en lumière le film Grease qui a marqué la fin des années 70.

A la fin des vacances d’été, c’est la séparation pour deux amoureux. Dany Zuko, le jeune rockeur incarné par John Travolta, et Sandy Olsen, australienne de bonne famille incarnée par Julianne Hough.

C’est la rentrée à la Rydell Highschool. Dany, blouson noir et gominé, retrouve sa bande, les T-Birds. Les parents de Sandy ont décidé de s’installer aux Etats-Unis. Sandy rejoint les Pink Ladies, le pendant féminin des T-Birds.

S’ensuivront les évènements d’une vie étudiante dans les années 50. Soirées entre filles et entre garçons, la saison de football, les fast-foods, le bal et les courses de voitures.

Grease, le film, est sorti en 1978. Il est adapté de la comédie musicale du même nom crée à Broadway 7 ans plus tôt. On pourra y voir Richard Geere et Patrick Swayze dans le rôle de Dany. John Travolta fera lui aussi partie du casting de la comédie musicale à New-York, mais pas dans la peau de Dany.

Lors d’une interview 40 ans après sa sortie, John Travolta revient sur le film. "Je suis très heureux de voir l’ambiance changer quand les gens regardent le film. Ils sont juste heureux. Ils voudraient entrer dans les personnages. Ils veulent chanter avec eux. Ils veulent danser avec eux. Le film leur permet de le refaire à chaque fois. Regarder le film, chanter avec et s’habiller comme les personnages, tout cela est un magnifique cadeau, une sorte d’invitation. Lorsque l’enthousiasme de chacun se réunit et crée un bon environnement, vous pouvez créer presque n’importe quoi, et nous avons créé Grease."

Grease est une capsule nostalgique et heureuse des années 50, mais c’est aussi un hommage passionné à l’âge d’or du rock&roll.

Le film se termine sur la transformation de Sandy en "bad girl" et la séquence d’anthologie qui s’ensuit.