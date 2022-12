Musique au générique : "Fame", une émancipation grâce à l’art

Le film remplira les salles obscures. Sa musique composée par Michael Gore sera récompensée par un Oscar. Irène Cara, qui tient le rôle de Coco, y interprète trois chansons. C’est elle qui composera quelques années plus tard le morceau Flashdance What a Feeling.

L’histoire du film continuera pendant six saisons au travers d’une série télévisée, mais seuls quelques acteurs y reprendront leurs rôles.

Mais revenons en 1979. Durant le casting du film, Alan Parker va y croiser une jeune femme, danseuse et chanteuse. Elle ne sera pas retenue pour jouer dans Fame. Pourtant, il la retrouvera 16 ans plus tard. Entre-temps, elle est devenue célèbre et il lui donnera le rôle principal dans son film Evita, son nom : Madonna.

A l’image de la scène où les élèves sortent de l’école pour venir danser sur les voitures dans la rue, Fame nous parle de jeunes femmes et hommes libres qui cherchent à échapper à leur condition sociale et s’émanciper grâce à l’art. Dans la longue liste des comédies musicales, Fame occupe une place à part. Alan Parker nous montre ici la vraie vie, avec des vrais gens, loin du glamour et du romantisme hollywoodien.