Musique au générique : "Chantons sous la pluie", un hymne à la joie de vivre

Le dénouement du film sera bien sûr hollywoodien. Le chevalier chanteur est un triomphe et le public conquis réclame une chanson de Nina. Don et Cosmo proposent un playback. Pour chanter, Kathy se dissimule derrière le rideau, qui finira par se lever et révéler la supercherie.

Chantons sous la pluie, c’est un film qui arrive à transformer des mélodies apparemment simples en des aventures musicales vibrantes et chaleureuses. La plupart des musiques, y compris Singin' In The Rain ne sont pas originales. Elles faisaient déjà partie du catalogue de la MGM, le film les a rendus iconiques. La chorégraphie virevoltante et la performance des acteurs sont hypnotiques pour toutes les générations, y compris les enfants les plus turbulents. C’est peut-être ça le génie de Chantons sous la pluie : des émotions simples et pures, aussi grandes qu’euphoriques.