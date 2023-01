Musique au générique : "Certains l’aiment chaud", une comédie qui swingue avec Marilyn Monroe

Durant ces vacances, on se replonge dans l’univers des comédies musicales. Dans ce neuvième épisode, Philippe Biot nous parle de Certains l’aiment chaud.

Chicago, 1929, la police poursuite un corbillard rempli d’alcool prohibé. Une fois arrivé à la maison funéraire, on décharge la marchandise, les pompes funèbres abritent dans leur sous-sol un speakeasy.

Dans l’orchestre, deux musiciens discutent de leur salaire à venir. La police débarque, dans la confusion les collègues arrivent à s’en sortir. Maintenant au chômage, ils sont témoins d’un règlement de compte entre gangsters. Pour leur échapper, ils vont partir trois semaines en Floride comme musiciens dans un orchestre de jazz exclusivement féminin.

C’est donc déguisés en femmes qu’ils font la connaissance d’une ravissante blonde, Marilyn Monroe, chanteuse et joueuse d’ukulélé.

Réalisé par Billy Wilder, Certains l’aiment chaud est une comédie indémodable qui joue subtilement avec les codes masculins et féminins. On y découvrir un Tony Curtis travesti en Joséphine, la saxophoniste, et Jack Lemmon, alias Daphnée la contrebassiste.

En 1959, le cinéma américain est régi par la loi Hays qui prescrit ce qu’on peut montrer ou pas à l’écran. C’est grâce au comique que Wilder et son scénariste vont contourner habilement cette censure. La comédie se terminera par une scène devenue mythique : Joséphine dévoile à Osgood le milliardaire qu’elle est un homme.

C’est Adolph Deutsch qui signe la musique. Il contribue directement à l’atmosphère transgressive et décalée de la comédie. Les inflexions rythmiques du swing accompagnent la transition entre les scènes et en renforcent l’impact comique.

On continuera de se souvenir du "poupoupidou" de Marilyn Monroe dans son célèbre I Wanna Be Loved By You.