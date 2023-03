Musique americana et folk rock, le nouvel album de Drew Holcomb and The Neighbors

Break dans le Tennessee, entre Memphis et Nashville, en compagnie de Drew Holcomb and The Neighbors. Fondé en 2005, le groupe qui oscille entre americana et folk rock revient avec un nouvel album Strangers No More qui sortira le 7 juin 2023. En primeur, on découvre le premier titre de cet album !

De l’autre côté de la rivière Cumberland, à l’est du centre-ville de Nashville, sur l’Interstate 40, dans le sud typique des États-Unis, en passant par Jackson (chanson de Johnny Cash et June Carte), et nous voici aux portes de Memphis, berceau du blues et du rock’n’roll et ville natale de Drew Holcomb.

Drew Holcomb and The Neighbors : Drew a fondé le groupe en 2005 avec son épouse Ellie Holcomb ainsi que Nathan Dugger (guitare, claviers) et Rich Brinsfield (basse). Ellie quitte la formation en 2012 pour prendre soin d’EmmyLou, leur premier enfant et commencera une carrière solo riche de trois albums et trois mini-albums. Drew Holcomb and The Neighbors est un mélange de folk inspiré par le son de Laurel Canyon et de country alternative avec des textes qui explorent les thèmes de la foi, de l’espoir et de la résilience.