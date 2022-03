Musiq3 vous propose une escapade culturelle au pays noir

Vous souhaitez visiter les nouvelles expositions temporaires du Musée de la Photo à Charleroi et du BPS22 ? Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour ces deux musées et leurs expositions temporaires.

L’exposition majeure du Musée de la Photographie est actuellement dédiée à Michel Vanden Eeckhoudt, elle vous dévoile en 250 photographies, inédites pour moitié, la subtile alchimie d’instants décisifs et de solides compositions. Cette exposition est accompagnée de quatre expositions consacrées aux œuvres de Gaëlle Henkens et Roger Job, Zoé Van der Haegen, Melanie De Biasio et Danielle Rombaut.

Soleil noir, l’exposition consacrée à Gaëlle Henkens et Roger Job vous propose un reportage photographique à la rencontre des éleveurs de taureaux en Camargue.

Dans Arbres-Troncs, Zoé van der Haegen rend hommage à ces vestiges aux allures totémiques d’une nature en destruction, que sont les Arbres-Troncs. Une exposition entre collage et photographie.

Melanie De Biasio a été invité dans le cadre d’Europalia à créer une pièce musicale évoquant l’immigration italienne au siècle dernier. En empruntant le rail, la chanteuse vous montre ce que les italiens laissent derrière eux.

Danielle Rombaut propose quant à elle une exposition Au-delà du concevable à l’occasion de la nouvelle édition de la Galerie du Soir.

Au BPS22, Teen Spirit s’intéresse à l’adolescence. Une exposition collective de plus de 30 artistes et 90 œuvres déployées dans l’ancien Bâtiment Provincial Solvay n°22. La sélection vise des médiums peu utilisés pour traiter de ce sujet, abordé jusqu’ici presque exclusivement par la photographie. Une exposition inspirée du morceau du groupe Nirvana, Smells Like Teen Spirit, sorti en 1991, devenu l’hymne d’une génération désabusée marquée par le déclin social et la mondialisation.

Période de vie difficile à définir, dans certaines sociétés, l’adolescence n’existe tout simplement pas ; pour certains elle relève du mythe. Teen Spirit tente d’aborder l’adolescence d’ici et d’ailleurs, sans la caricaturer, et cherche à témoigner de sa complexité.

