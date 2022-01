Musiq3 vous propose de remporter vos places pour le concert d’Eric Lu

Musiq3 vous propose de remporter 2 places pour le concert d’Eric Lu dans la salle philharmonique de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le dimanche 13 février à 16h.

Premier Prix du Concours International de Leeds en 2018, le pianiste Américain, Eric Lu, est unanimement salué pour l’alliage subtil de son jeu, où la poésie et la finesse se doublent d’un sens remarquable de l’architecture musicale. Il a étudié avec Dang Thai Son, Jonathan Biss et Robert Mac Donald. En plus du premier prix au Concours Leeds, il a été quatrième lauréat au Concours Chopin de Varsovie en 2015, premier prix la même année du Concours Chopin de Miami en 2015 également, ensuite, en 2017 il obtient le premier prix de l’International German Piano Award de Francfort.

Ce jeune pianiste aux multiples prix internationaux, est invité pour la première fois à Liège. C’est dans un programme 100% romantique qu’il se produira ce 13 février dans la salle Philharmonique, reprenant les miniatures singulières des Scènes de la forêt de Schumann et la magistrale avant-dernière Sonate de Schubert, mais également Nocturne de Chopin et le plus rare Thème et variations opus 18b de Brahms, transcription pour piano du deuxième mouvement de son Sextuor à cordes n° 1.



