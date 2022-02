Musiq3 vous propose de remporter vos places pour Kontakthof

Charleroi Danse et le PBA s’associent pour vous présenter une pièce de légende de Pina Bausch, Kontakthof. À cette occasion, Musiq3 vous propose de tenter de remporter 2 places pour la représentation du 10 mars à 20h.

Personnalité mythique de la danse contemporaine, Pina Bausch vous emmène à la découverte d’un sentiment intime à travers un langage singulier, de mots, d’images et de mouvements. Pina Bausch est inspirée par ses souvenirs d’enfance passée dans le bar tenu par ses parents et sur l’expérience partagée avec ses danseurs.

En 1978, elle crée Kontakthof une de ses pièces les plus remarquables. Avec une reprise en 2000 qui mettait en scène des acteurs de plus de 65 ans, puis en 2008 avec des ados volontaires qui n’avaient jamais dansé auparavant, Pina Bausch a prouvé que sa création est intemporelle, que les relations hommes femmes n’ont jamais été évidentes, qu’elles ne le seront jamais et ce n’est pas parce qu’on vieillit que celles-ci se simplifient…

Rendez-vous ce 10 mars à 20h au PBA pour (re)découvrir cette pièce intemporelle.

Plus d’informations sur ce lien.