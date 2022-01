Musiq3 vous propose de remporter vos places pour Congo Jazz Band

Musiq3 vous propose de remporter deux places pour le spectacle Congo Jazz Band au 140 le 17 février à 20h30. Une pièce qui raconte l’histoire coloniale du Congo Belge une histoire entre parole et révolte, passé, présent et futur.

Une pièce écrite par Mohamed Kacimi, né en Algérie, pays fracassé par la colonisation, cet auteur se devait d’écrire sur la colonisation dont le bilan n’est positif que pour le colonisateur, jamais pour le colonisé.

Mohamed Kacimi a choisi comme décor pour sa pièce le Congo. Son histoire coloniale est le condensé des horreurs subies par l’Afrique au moment ou l’Europe se partageait le continent comme un gâteau. L’exploitation coloniale du Congo a fait entre cinq et huit millions de morts, victimes de la soif de pouvoir de Léopold II.

Si l’exploitation du Congo avec le commerce de l’ivoire et du caoutchouc va enrichir la Belgique, elle va surtout ruiner la population du Congo. Entre travail forcé, villages rasés, tortures et mutilations, le Congo devient le pays des mains coupées. Depuis son acquisition par le Roi des Belges jusqu’à l’assassinat de Lumumba par des policiers belges, l’histoire du Congo est empreinte de violence, de guerres et de dictatures.

C’est près d’un siècle d’une histoire tragique que Congo Jazz Band retrace, s’appuyant sur la musique congolaise, espace de parole et de révolte, jalonnant et influençant le cours de l’histoire jusqu’à aujourd’hui.

