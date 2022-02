Musiq3 vous offre vos places pour le concert de Young Belgian String

Musiq3 vous propose de tenter de remporter deux places pour le concert des Young Belgian Strings à l'Arsonic (MARS) le 18 février à 20h.

Ce jeune orchestre à cordes passionné et passionnant vous propose un programme haut en couleur avec la Romance - Scherzo Concerto pour piano no2 Op. 18 de Serge Rachmaninov et la Chamber Symphony in C minor Op. 110A de Dmitri Chostakovitch. L'orchestre à cordes Young Belgian Strings est composé de 21 jeunes talents dynamiques et passionnés qui accompagnent le 18 février, la soliste Rosella Clini, grande poétesse du piano.

Plus d'informations sur ce lien.

Ce concert vous intéresse, tentez de remporter vos places en participants à notre concours.