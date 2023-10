Envie d'une exposition d'Art brut non dénuée d'humour ? Musiq3 vous offre vos entrées pour le Musée Art et Marges, situé rue Haute dans le quartier des Marolles à Bruxelles, valables toute l'année.

L'Art et Marges Musée fête les 40 ans de sa collection. L'exposition chantier actuelle N’appelez pas ça Art brut sonne une peu comme une provocation de la part du musée qui est une référence en la matière. C'est aussi l’heure d’une mise au point sur la constitution de sa collection de 4000 œuvres et sur les limites de l’Art brut.

N’appelez pas ça Art brut présente dans un premier temps une quarantaine d’artistes et un focus sur les œuvres tourmentées récemment découvertes de Francis Goidts, un enfant namurois de 10 ans qui avait produit le plupart de ses dessins il y a 60 ans, et un second sur Martha Grünenwaldt, une des artistes belges les plus reconnues qui commença le dessin à 70 ans avec les crayons de ses petits-enfants.

Entre fascination et répulsion, l’Art brut emmène les spectateurs ailleurs et déstabilise leurs certitudes. On peut aussi y trouver beaucoup d’humour. L'Art brut peut en effet révéler des choses très sombres avec un côté décalé permettant de garder une touche d’humour.

En pratique, N’appelez pas ça Art brut est une expo chantier qui évoluera toute l’année, jusqu'au 21 avril 2024.

- du 6 juillet 2023 au 5 novembre 2023 : Adalberto Colarelli | Shen Özdemir

En 2018, la petite fille d’Adalberto Colarelli (Italie, 1928-1991) contacte le musée. L’œuvre de son grand-père est-elle susceptible d’intéresser le Art et marges musée ? Boucher à Rome, celui-ci s’adonnait dans son temps libre à la pratique artistique.

Shen Özdemir (Belgique, 1996-) est une artiste transdisciplinaire belgo-turque, diplômée de l’option Sculpture à ARTS2 Mons. L’ensemble de son travail plastique tourne autour du KARNAVALO, un carnaval imaginaire fondé par elle-même durant ses années de master. L’intention de celui-ci est de créer une communauté humaine internationale par le syncrétisme culturel.



- du 9 novembre 2023 au 28 janvier 2024 : Margot | Pratique de l’exposition ESA Saint-Luc Bruxelles



- du 8 février 2024 au 21 avril 2024 : Norbert Moutier | Éric Croes

Pour plus d'infos : https://www.artetmarges.be/fr/