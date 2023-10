Musiq3 vous offre des places pour le film Fallen Leaves

Comme le prouve la météo l'automne est arrivé...De quoi nous mettre dans l'ambiance pour voir le film Fallen Leaves. Ce nouveau film du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki sortira le 1er Novembre 2023 sur les grands écrans.

Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard au cours d'une nuit ordinaire à Helsinki. Tous deux recherchent l'unique et l'ultime amour de leur vie. Atteindre cet objectif ensemble s'avère extrêmement difficile en raison de leur consommation d'alcool, de la perte de leurs numéros de téléphone et du fait qu'ils ne connaissent ni leurs noms ni leurs adresses respectives. La tendance générale de la vie à mettre des obstacles sur le chemin de ceux qui s'efforcent d'être heureux n'aide pas non plus la situation.

Une histoire si originale ne peut pas être manquée... alors tentez votre chance de remporter vos places pour une séance dans le cinéma de votre choix à partir du 1er Novembre 2023 !