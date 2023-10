Musiq3 vous offre des places pour le concert le Stacey Kent le 5 Novembre

Est-il encore nécessaire de présenter Stacey Kent ? Forte de plus de 2 millions d’albums vendus, de 400 millions de streams sur Spotify et auréolée d’une multitude de récompenses, dont celle du meilleur album vocal pour " I Know I Dream " (chez Sony) aux Jazz Japan Awards 2018, et de la meilleure performance vocale au Jazz Music Awards 2022 à Atlanta, en Géorgie, Stacey continue de s’épanouir en tant qu’artiste et interprète.

Elle sera à la salle Reine Elisabeth d'Anvers avec le Stacey Kent Trio le dimanche 5 Novembre 2023 à 20h pour un concert qui s'annonce exceptionnel. La grande dame du jazz se produira avec le saxophoniste/compositeur/arrangeur Jim Tomlinson et le pianiste Art Hirahara, pour présenter son album " Songs From Other Places ".

" Songs From Other Places " est une collection aussi captivante qu’éclectique de duos voix-piano, qui a vu le jour lorsque " I Wish I Could Go Travelling Again " est devenue la chanson la plus demandée au cours de l’année 2020, au plus fort du confinement. Notamment, cette chanson a été spécialement écrite pour elle par Kazuo Ishiguro, Prix Nobel de littérature, et Jim Tomlinson. Un projet d’enregistrement à distance a donné naissance à un album et aussi à un projet de tournée mondiale très réussi, qui réunit Stacey et ses deux complices les plus intimes et les plus anciens.

Le répertoire de " Songs From Other Places " est une exploration des thèmes du lieu, de l’appartenance et du pouvoir transformateur du voyage. Il comprend des chansons de Paul Simon, Jobim, Weil et Gershwin, Lennon et McCartney, Stevie Nicks, ainsi que de nouvelles compositions originales de Tomlinson et Ishiguro, toutes interprétées dans le style enivrant de Stacey, dans une fusion de langues latines.

Vous êtes déjà impatients ? Musiq3 aussi ! Alors n'hésitez pas et jouez pour tenter de remporter vos places pour le merveilleux concert de Stacey Kent Trio le 5 Novembre à Anvers avec Musiq3 !