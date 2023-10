Musiq3 vous offre des places pour le concert d'Elsa de Lacerda et Pierre Solot le 22 octobre

Le mois d'octobre rime avec routine... ou bien avec révolution ! Ou bien, techniquement, avec ni l'un ni l'autre. Mais si vous préférez la deuxième option et que vous avez envie d'explorer le changement créé grâce à certains morceaux musicaux de ces dernières années, alors le concert de Pierre Solot et Elsa de Lacerda est fait pour vous !

En 2022, le pianiste et animateur de Musiq3 Pierre Solot et la violoniste Elsa de Lacerda présentent leur disque CHANGE (label Cypres). Dans l’Histoire récente de l’humanité, il y a des musiques qui ont eu un rôle déterminant, qui ont participé directement à des changements de société et qui sont devenues des emblèmes d’une lutte ou d’une révolution.

Parmi celles-ci, il y a Bella ciao qui sonna la résistance italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, Asimbonanga qui fut comme un électrochoc mondial dans le combat pour mettre fin à l’Apartheid, Indépendance Chacha qui annonça aux Congolais leur indépendance, Over the Rainbow où l’arc-en-ciel symbolise le combat LGBT…

Les deux musiciens ont commandé une dizaine de " cartes blanches mémorielles " à des compositeurs d’aujourd’hui (Claude Ledoux, Fabian Fiorini, Alexander Gurning, Karol Beffa, Margaret Hermant…) afin de repenser ces mélodies, de constater musicalement que ces combats sont encore nécessaires aujourd’hui. Durant 45 minutes, les artistes interpréteront, dans ce projet original, plusieurs de ces relectures contemporaines.

Dur de ne pas être enthousiaste ?

